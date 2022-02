Auto in fiamme giovedì mattina a San Martino di Castrozza (FOTO)

Posted on

Nuova serie di furti in Trentino Trento – Per la terza volta in due mesi, sono stati presi di mira gli uffici consiliari dei Gruppi in Provincia a Trento. In particolare i ladri hanno colpito gli uffici dei consiglieri del Patt Lorenzo Ossanna e Lorenzo Baratter. Sul posto le forze dell’ ordine. Baratter, dopo aver informato […]