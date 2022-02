18° Rally Colli Trevigiani dal 19 al 20 febbraio 2022: si scaldano i motori

Weekend in derapata e controsterzo tra Mostaccin, Montello e Monte Tomba

NordEst – Il rally Colli Trevigiani 2022, riprende la gloriosa tradizione interrotta nel 2009. Venerdì sarà giornata dedicata alle ricognizioni autorizzate sul percorso (dalle 9:30 alle 12 e dalle 13 alle 17) dopo quella di sabato scorso, occasione di affinare le note e memorizzare le “trappole” lungo il tracciato.

Il programma

Sabato mattina le verifiche tecniche al parco assistenza di Pederobba (dalle 8:30 alle 13), lo shakedown a Pederobba, via Monfenera (2,04 km, 5 passaggi, dalle 9:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16) e in serata la cerimonia di partenza a Cavaso del Tomba (dalle 19:01) con la presentazione ufficiale di ogni equipaggio a cura dell’immarcescibile speaker Achille “Eva” Guerrera.

Domenica la gara: ps 1/4 “Ca’ Mostaccin” (8,53 km, start 10:25 e 15:04); ps 2/5 “Montello” (7,34 km, start 11:10 e 15:49); ps 3/6 “Monte Tomba” (11,47 km, start 12:10 e 16:49). Quartiere generale della corsa all’Asolo Golf Club di Cavaso del Tomba, mentre arrivo e premiazioni sul palco (dalle 17:40) saranno in piazza XIII Martiri.

Diretta streaming

Colli Trevigiani in diretta streaming dalla speciale del Mostaccin, con telecamere puntate sul tornante in zona segheria, via Vittorio Emanuele a Maser. “Rimettere in pista il Colli Trevigiani è stata una volontà condivisa da tutto il rinnovato MotorGroup – dichiara il presidente Giacomo Fumei – con l’appoggio fondamentale di Giandomenico Basso e Francesco Stefan. Ora è tutto pronto per ricominciare. Ringraziamo le autorità del territorio e gli sponsor per la disponibilità che ci è stata accordata, dal canto nostro ci mettiamo il massimo impegno per esaltare gli equipaggi e catturare l’attenzione del pubblico. Sono certo che sarà un grande spettacolo”.