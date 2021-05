A Jesolo aperti 150 hotel, in spiaggia più gente del previsto: turisti da Alto Adige e Lombardia

Posted on

Aveva colpito negoziante vicolo a Nuoto dopo invito ad andarsene Trento – È stato arrestato dalla Squadra mobile di Trento l’uomo che il 10 maggio scorso aveva colpito un commerciante di vicolo al Nuoto indispettito per essere stato invitato ad allontanarsi dalla zona perché visto in diverse occasioni in attività illecite. Per questo solo richiamo, l’uomo, […]