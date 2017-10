Austria, volano i popolari di Kurz: “è cambiamento”, soddisfazione in Casa SVP

Connect on Linked in

I Verdi rischiano per la prima volta dal 1986 di restare fuori dal parlamento

Vienna (Austria) – Il cancelliere in pectore austriaco Sebastian Kurz esulta per la vittoria alle elezioni interpretando il risultato delle urne come “un chiaro mandato per realizzare le riforme e i cambiamenti voluti dai cittadini”. “Kurz è il chiaro vincitore di questa tornata elettorale”, ha detto il presidente Alexander Van der Bellen, ricordando che il risultato definitivo sarà comunicato solo giovedì, dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza.

Colpo di scena dell’ultimo exit poll della tv pubblica austriaca Orf: i socialdemocratici sorpassano l’ultradestra.

La Spoe ora è al 27,1% e la Fpoe solo al 25,9%. Volano invece i popolari di Sebastian Kurz, ormai al 31,5%. I Verdi attualmente rischiano, per la prima volta dal 1986, di restare fuori dal parlamento: vengono infatti dati al 3,9%, mentre la soglia è del 4%.

Si delinea una netta maggioranza del 57,3% per un governo di centrodestra formato dai popolari di Kurz e dai liberalnazionali Fpoe di Heinz Christian Strache. I socialdemocratici del cancelliere uscente Christian Kern, nel 2013 ancora primi, ora sono solo terzi.

E’ ormai tramontata l’ipotesi di un governo arcobaleno di Spoe, liberali, Verdi e lista Pilz, che si ferma al 40,5%.