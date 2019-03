Attore altoatesino ritrovato morto a Vienna

Connect on Linked in

Elicottero ha partecipato alle ricerche

Vienna (Austria) – L’attore altoatesino scomparso da domenica pomeriggio a Vienna, Matthias Messner, è stato ritrovato morto nei pressi della sua abitazione a Perchtoldsdorf, a sud della capitale. Sul suo corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, fa sapere l’agenzia Apa.

Il cadavere del 42enne è stato ritrovato nel corso di ricerche in un terreno privato. L’altoatesino domenica pomeriggio aveva detto ai suoi coinquilini che avrebbe fatto una passeggiata, senza però fare ritorno.

La polizia lo aveva cercato lunedì e martedì anche con un elicottero, ma dell’uomo non c’era traccia. Mercoledì la tragica scoperta del suo cadavere da parte di un gruppo di amici che si erano organizzati per cercarlo.

In breve

Solland rilevata da investitore Qatar. E’ “un soggetto attivo nel settore industriale con interessi in diversi paesi e con sede in Qatar” l’aggiudicatario della procedura di vendita fallimentare della Solland Silicon Srl di Sinigo.

Levico, vende auto su web ma l’assegno è falso. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne originario della Campania, accusato di avere acquistato con un assegno falso un’auto di lusso da rivendere sul mercato estero. Al centro delle indagini una Porsche Macan. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il proprietario della vettura ha messo in vendita il mezzo su internet, ad una cifra superiore a 60.000 euro. Dopo qualche giorno è stato contattato da una persona che si è presentata come venditore di auto della provincia di Rovigo, il quale ha contrattato il prezzo sino a giungere all’accordo per l’acquisto dell’auto, da pagare con la garanzia di un assegno circolare postale. Assegno poi risultato falso. Il truffatore avrebbe persino creato finti siti internet, tra cui quelli dell’ufficio postale emittente dell’assegno circolare. L’auto è stata sequestrata in Germania, l’uomo è stato fermato in un’abitazione del centro di Pavia.

Adottata Asia, dogo argentino che uccise bimbo a Macaluscia. La dogo argentina Asia è stata adottata. Si tratta di uno dei due molossi che nel 2016, a Mascalucia, in provincia di Catania, aggredirono il piccolo Giorgio, di 18 mesi, azzannandolo alla gola e uccidendolo sotto gli occhi della madre.