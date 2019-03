Trento, Agenzia delle Entrate assume: due posti riservati alle categorie protette, domande entro il 15 aprile

Print This Post

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate di Trento un avviso di disponibilità per due posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservati alle categorie protette (legge n. 68/1999)

Trento – La figura professionale ricercata dalle Entrate è quella di operatore (seconda area funzionale, fascia retributiva F1).

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso pubblico le persone maggiorenni che, oltre ai requisiti generali di cittadinanza, abbiano anche una certificazione di invalidità civile di vario grado, nonché gli invalidi del lavoro.

La domanda di partecipazione, da compilare preferibilmente utilizzando il modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia, http://trentino.agenziaentrate.it, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Gestione Risorse dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, Via Brennero 133 – 38121 Trento (TN) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2019.

Per i vincitori del concorso è previsto un periodo di tirocinio che avrà una durata stabilita in accordo con l’Agenzia del Lavoro, comunque non inferiore ad un mese.