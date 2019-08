Asti, arrestati due topi d’appartamento: agivano in Alto Adige

Connect on Linked in

I carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano hanno eseguito ad Asti, due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Bolzano Walter Pelino nei confronti di un trentenne di Asti e di un cittadino albanese di 25 anni, accusati di aver commesso una serie di furti in abitazione nella provincia di Bolzano

Nordest – A seguito di indagini condotte dal pm Igor Secco si è potuto accertare che i due da aprile di quest’anno nelle prime ore del mattino si recavano a Bolzano al solo scopo di commettere furti nelle abitazioni, per impossessarsi di denaro e gioielli per svariate decine di migliaia di euro.

Il loro “modus operandi” prevedeva che uno dei due soggetti suonasse al campanello, per accertarsi che nessuno fosse in casa, per poter poi agire indisturbati. Numerosi i furti riconducibili ai due nei comuni di Appiano, Caldaro, Meltina, Sciaves e Varna. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti per eventualmente raccogliere nuovi elementi a carico dei due.

In breve

L’uomo arrestato per aver sparato tre colpi di pistola contro un rivale nel parcheggio del supermercato Interspar a Bolzano sud, interrogato dal giudice per le indagini preliminari. La Procura non ha voluto rendere noto il nome dell’arrestato: si tratta comunque di un uomo di 53 anni residente a Bolzano, nomade, difeso dagli avvocati Corrado Faes e Nicola Nettis. Secondo la difesa, tra l’uomo ed il rivale ci sarebbero vecchi dissapori. Ieri, nel corso di un incontro casuale nel parcheggio del supermercato, i due uomini hanno iniziato a litigare. Il 53enne è stato poi colpito con un pugno e pare, ferito con un morso, ed ha così reagito sparando dei colpi di pistola ad altezza d’uomo, ma senza colpire nessuno. L’arma, nascosta prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, non è ancora stata trovata.