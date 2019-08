Nuova Centrale idroelettrica in Val Noana, sindaco Bellotto: “Imèr lavora per l’ambiente”. Pescatori: “Ci aspettiamo atto ufficiale alla Giunta Provinciale”

Connect on Linked in

“Giunta e Consiglio comunale non hanno deliberato qualcosa in merito”, conferma il sindaco di Imèr, Gianni Bellotto

Primiero (Trento) – Dopo la presa di posizione dei giorni scorsi dei pescatori primierotti, non si fa attendere la replica del Comune di Imèr sul progetto di realizzazione di una nuova centrale idroelettrica in Val Noana.

“Leggo con stupore quanto scritto dal presidente di APD, Scalet Dott. For. Mario – scrive in una nota il sindaco di Imèr, Gianni Bellotto (nella foto) – relativamente ad un coinvolgimento del Comune di Imèr rispetto ad un progetto di centralina elettrica sul torrente Noana, proposto dalla ditta E.WAA.C srls.

Dice, sempre il presidente, che il tornaconto finanziario del Comune sarebbe il 30% (trenta denari) dell’utile di impresa che andrebbe a finanziare la pista ciclabile, trascurando il fatto che è già realizzata, finanziata con il fondo strategico di Comunità e annunciata alla popolazione due anni fa durante gli World Cafè promossi dall’allora Assessore Daldoss. Ora, senza scomodare traditori e Traditi di

evangelica memoria, la storia non si ripete per niente.

Il Comune di Imèr ha semplicemente ascoltato una proposta fatta dalla ditta in questione – continua il sindaco -, sottolineando le criticità del progetto, non prendendo nessuna decisione in merito e augurando loro buona fortuna qualora avessero incontrato i locatori-affittuari e il loro vulcanico

Presidente. Detto questo, sarebbe interessante capire di quale delibera si parla.

Tranne quella della della PAT relativa ad un procedimento di valutazione ambientale, né la giunta né il consiglio comunale hanno deliberato qualcosa in merito. Imèr , in queste due consigliature da me presiedute, ha sempre lavorato per il bene dell’ambiente, eliminando per esempio i diserbanti chimici per togliere l’erba dai cigli stradali, usando i microorganismi effettivi per pulire siti sensibili come la scuola materna o le ex sieghe al posto dei detersivi, oppure usandoli per trasformare in terra fertile l’erba che prima Az. 19 conferiva in discarica.

E’ stata fatta infine – conclude il sindaco – la casa dell’acqua a beneficio di tutta la valle , cercando così di ridurre al minimo il consumo di plastica”.