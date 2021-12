Assistenti bagnanti: continua l’attività di formazione nella Piscina di Primiero

Domencica 19 dicembre, si sono tenuti gli esami finali per l’aquisizione del brevetto professionale di Assistente Bagnante, della Federazione italiana nuoto, presso la piscina di Primiero

Primiero (Trento) – Si tratta di un corso organizzato dalla scuola nuoto federale Sport e Tempo Libero con la direzione tecnica del fiduciario locale per il Trentino orientale, Alessandro Ventimiglia.

Sono stati tre mesi di corso intensivo con molti temi trattati che spaziavano dal primo soccorso con l’uso del defibrillatore alle tecniche di recupero in acqua. Durante le lezioni, i corsisti hanno potuto testare e sperimentare tutta l’attrezzatura per il soccorso sia in acqua e non e in particolare hanno focalizzato il recupero di un traumatizzato.

Di seguito i nuovi assistenti bagnanti della Federazione italiana nuoto:

Turra Elisa, Facchin Alessandro, Conz Gioia, Marcon Virginia, De Cia

Teresa, Orsingher Stefano, Laganà Vanessa, Origano Kevin.

Un ringraziamento alla dottoressa Melchioretto Barbara e ai maestri

Russo Antonio e De Nardin Giorgio.