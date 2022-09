Arsiè, galleria San Vito: scontro tra un bus turistico estero e un’autovettura, 3 feriti

Vigili del fuoco in azione nella galleria di San Vito mercoledì pomeriggio, per estrarre dall’auto il conducente che era rimasto incastrato e che poi è stato portato in ospedale insieme alla passeggera che viaggiava con lui

NordEst – Il grave incidente è avvenuto poco prima delle 18 di mercoledì, lungo la strada statale 50 bis, ad Arsiè, per lo scontro frontale tra un bus turistico estero e un’autovettura che ha provocato il ferimento di tre persone. I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa con i volontari del Basso Feltrino e successivamente il personale del distaccamento di Feltre (che era impegnato in un altro intervento), hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente che era rimasto incastrato.

L’uomo e la passeggera dell’auto sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e poi trasferiti in ospedale. Assistito dal personale del 118 anche l’autista del bus rimasto leggermente ferito. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro. Il traffico è naturalmente stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli e poi la loro rimozione e la pulizia della strada.

#31agosto #Arsie’(BL), nel pomeriggio, scontro nella galleria San Vito tra un bus turistico e un’auto: tre feriti. #Vigilidelfuoco estraggono il conducente dell’auto rimasto incastrato, preso in cura dal @SUEM_Veneto insieme alla passeggera. Leggermente ferito l’autista del bus pic.twitter.com/BY641IGM5W — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 31, 2022

In breve

Falcade, in corso la ricerca di un turista ferrarese. Attorno alle 20 di mercoledì 30 agosto, il Soccorso alpino della Val Biois è stato allertato per prendere parte alla ricerca di un 46enne di Ferrara, partito nel primo pomeriggio dal Camping Eden di Falcade per una camminata e non rientrato. Tommaso, capelli castani, è alto un metro e 80 ed è di corporatura normale, indossa una tuta da ginnastica scura, scarponi e ha uno zaino nero con sé. Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare i Carabinieri.

Alle 18.30 di mercoledì 31 agosto, il Soccorso alpino della Val Biois è stato attivato per un possibile supporto all’elicottero di Dolomiti Emergency, atterrato nel greto del torrente Cordevole per una macchina uscita di strada. L’incidente è avvenuto in località Ghisel; sul posto anche i Vigili del fuoco e un’ambulanza. L’equipe medica ha prestato le prime cure al guidatore, finito con l’auto una decina di metri più in basso, sotto il muro di contenimento dopo aver divelto il guardrail. Imbarellato, il guidatore è stato imbarcato a seguito dei possibili traumi riportati e trasportato all’ospedale di Belluno.