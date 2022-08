Primiero, schianto auto moto a Val Mesta: ferito un 26enne tedesco, sanitari ‘verricellati’ in strada (VIDEO)

Impegnativo intervento di soccorso mercoledì pomeriggio tra Primiero e San Martino di Castrozza per l’elicottero di Trentino emergenza, con vigili del fuoco, sanitari e carabinieri in azione

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Scontro tra un’auto e una moto mercoledì pomeriggio lungo la ss 50 tra Primiero e San Martino di Castrozza, in zona Val Mesta. Ferito un motocilista 26enne tedesco, sbalzato a terra, con la moto che ha terminato la corsa sotto il guard rail. Il giovane avrebbe riportato vari politraumi, ma non sarebbe in pericolo. Illeso invece il conducente dell’auto.

Sul posto – verso le 14 di mercoledì – si sono diretti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Primiero e i Carabinieri, mentre da Trento è arrivato l’elicottero, atterrato a Siror, dopo aver verricellato in strada l’equipe medica (nella foto).

Il motociclista è stato stabilizzato e successivamente trasferito in eliambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. Traffico bloccato per almeno un’ora, al fine di consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la ricostruzione della dinamica del grave impatto.

La moto e l’auto dopo l’incidente

I soccorsi arrivano dal cielo

In breve

