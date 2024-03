Arco, scappa e rifiuta l’alcoltest: era senza patente da otto anni

Per un 40enne del posto 5mila euro di multa e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

Arco (Trento) – Scappa in auto alla vista degli agenti della polizia locale, scatenando un inseguimento terminato nel centro di Arco, poi, una volta fermato, si è rifiutato di consegnare i documenti e di sottoporsi all’etilometro e ha anche aggredito i vigili.

Una volta portato al comando di Riva del Garda si è poi scoperto che all’uomo era stata revocata la patente otto anni fa. Protagonista un 40enne del posto, intercettato alla guida sulla provinciale del Linfano la sera di domenica 17 marzo: per lui ora è scattata una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi all’alcol test oltre a una sanzione amministrativa di 5.000 euro per circolazione senza patente e il sequestro del veicolo.

Da fine novembre 2023 a fine febbraio 2024 il Punto d’incontro di via Travai a Trento ha raccolto 62.394,44 euro con l’iniziativa ‘Un posto alla volta’. L’intera cifra – spiega una nota – sarà destinata “all’offerta di percorsi dedicati a chi oggi è in fila davanti alla nostra soglia, per proporre una via di uscita, verso un futuro nel quale, un ‘posto alla volta’, ci sia spazio per tutti. Percorsi di formazione al lavoro, tirocini di inclusione, laboratori socio occupazionali: abbiamo a Mattarello un laboratorio di falegnameria che è ideale per questo”. La cooperativa può ora finanziare autonomamente alcuni percorsi di inclusione socio lavorativa e stima di poter intercettare dalle 10 alle 15 persone nell’arco di quest’anno e del prossimo.

