ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, Failoni vicino al territorio. Stompanato riconfermato: guarda l’intervista (VIDEO)

Posted on

Lo comunica l’Usl 2 di Feltre che conferma il decesso durante la notte. A seguito dell’attivazione delle procedure indicate dalla normativa, è stato accertato il decesso del paziente trentenne ricoverato in rianimazione da alcuni giorni per meningite batterica Feltre (Belluno) – L’accertamento è stato effettuato dal collegio medico previsto per legge composto da un medico rianimatore, un neurologo […]