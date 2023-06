ApT SMart, Duilio Boninsegna riconfermato vicepresidente, turismo più sostenibile tra le priorità

Posted on

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige La Protezione civile del Trentino a Torino per allestire un ospedale da campo Trento/Bolzano – Ancora 11 morti da covid nelle ultime 24 ore in Trentino. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero dell’azienda sanitaria trentina. Sul fronte del contagio, il numero di nuovi casi registrati – relativo, come […]