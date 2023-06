Corpo musicale folcloristico di Primiero: estate ricca di eventi, ma si cercano nuovi musicisti

Rinnovato anche il direttivo. Ecco i prossimi appuntamenti locali

Primiero (Trento) – Continua l’attività del corpo musicale folcloristico di Primiero, diretto dal maestro Fabio Turra, che si prepara per un’estate molto intensa. Il corpo bandistico nato nel lontano 1884, come ogni anno, animerà eventi e

manifestazioni nelle valli di Primiero, Vanoi e Mis, ma non solo.

La banda locale, sarà presente anche alla commemorazione dell’aviatore austro-ungarico Hans Volk, a Feltre, il prossimo 11 giugno. Il pilota austro-ungarico sarà omaggiato anche nella Città di Millowitz, in Repubblica Ceca, il primo weekend di settembre, alla presenza dello stesso gruppo musicale di Primiero.

Si rinnova il direttivo

Vi sono anche importanti novità nell’assetto organizzativo del Corpo Musicale. Da gennaio 2023 si è rinnovato il direttivo che ha visto la riconferma della

presidente Martina Gubert, del vicepresidente Paolo Kaltenhauser e della tesoriera Daniela Lucian, ma anche di nuovi componenti come Gabriele Darigo, Lorenzo Darigo, Anna Depaoli e Gianna Zanetel. La banda, ringrazia per l’impegno profuso i componenti del Direttivo precedente: Daiana Lucian, Tiziana Natalicchio, Sara Trotter e Dino Zanetel.

I prossimi eventi

L’attività ritorna a pieno ritmo dopo due anni di pandemia, che hanno messo in difficoltà anche le realtà associative e di volontariato. Le sfide sono molte, ma la volontà di tenere viva un’associazione culturale della comunità, costituita da volontari, permette di guardare fiduciosi al futuro, consapevoli che i concerti e le marce sono molto di più di un piacevole momento di evasione per il pubblico.

I nuovi corsi

Il corpo musicale folcloristico di Primiero, conscio dell’importanza di

trasmettere alle nuove generazioni, ma non solo, il valore del gruppo musicale,

ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione della Banda presso la Scuola Musicale di Primiero. Chiunque fosse interessato per maggiori informazioni può contattare via email (banda@primiero.net) o al numero 3402563757 o sui social.