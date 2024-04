Apsp del Vanoi, si completa il Consiglio. Operativi anche i nuovi servizi

Via libera dalla Provincia alla nuova nomina

Canal San Bovo (Trento) – Preso atto delle dimissioni nei mesi scorsi di Luigi Rattin, dal Consiglio di amministrazione della Casa di riposo del Vanoi (Apsp), la Giunta provinciale ha nominato il nuovo componente. Si tratta di Adriano Loss che si unisce a Lucia Zanettin (presidente), Ambra Bellot (vice), Chiara Carloni e Silvia Gradin.

La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni. I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi. Il 26 ottobre 2023 si è insediato il Consiglio di amministrazione dell’Apsp Valle del Vanoi, che rimarrà in carica fino al 25 ottobre 2028.

Operativi i nuovi servizi

Come già prerannunciato nei mesi scorsi da Casa di riposo e Comune di Canal San Bovo, sono operativi presso l’Apsp Valle del Vanoi i nuovi servizi in convenzione con Apss di Trento:

Punto Prelievi: nella pagina dedicata ai servizi per il territorio sono presenti i documenti informativi e il regolamento del servizio

Fisioterapia: nella pagina dedicata ai servizi per il territorio sono presenti i documenti informativi e il regolamento del servizio.