Appuntamento a Imèr con gli autonomisti di Casa Autonomia: lunedì 27 marzo alle 20.30 ex Sieghe

Prosegue il tour del nuovo movimento autonomista trentino, che si definisce alternativo alla destra, in vista delle prossime elezioni provinciali di ottobre: lunedì 27 marzo a Imèr e il giorno dopo a Storo

Primiero (Trento) – Casa Autonomia fa tappa a Imèr lunedì 27 marzo alle 20.30 presso le ex sieghe. “Una sorta di novità – si legge sul sito del consigliere provinciale ed ex assessore Michele Dallapiccola – rispetto a quella politica che ha poco da dire e molto da gridare. Quella che cerca di esistere senza la capacità di raccontare contenuti, professionalità. Di solito, quella la stessa politica che si lancia nelle solite ‘operazioni ascolto’. Invece, una volta ascoltato, una volta raccolto, serietà vorrebbe che chi si occupa della cosa pubblica desse conto dei problemi recepiti”.

L’incontro a Imèr

Dalla lettura dei dati, qualche idea per il nostro futuro, annuncia la locandina del movimento, che rassicura: “Non abbiamo scelto di stare sotto ad un gazebo a raccogliere firme. Rimarrebbero in un cassetto. Non abbiano deciso di girare per sagre in ogni dove, alla ricerca del selfie di turno. Non ci siamo affidati ad un taglio di nastro e una consegna di una coppa. E non conquistano la simpatia elettorale promettendo strade, varianti , gallerie o contributi perché in questo momento siamo in minoranza. Eppure le persone che ci seguono sono davvero tante.

Ce lo siamo chiesti molte volte – spiega il nuovo movimento – del perché succeda questo e ciò che ci sembra più rispondente alla realtà è perché anche a noi piace tanto stare con le persone. Non di meno perché abbiamo sempre qualcosa da raccontare. Nelle nostre serate ad esempio, non manca il momento di relazione ma segue una parte dove presentiamo dati referenziati con l’aiuto di foto, grafici e immagini.

Non serve denigrare gli avversari politici – concludono i rappresentanti di Casa Autonomia -, non serve parlare male di nessuno. Ciò che alle persone piace, probabilmente è sentire finalmente un politico che non parli il politichese e racconti cose concrete. Abbiamo numerose comunità da andare a trovare ancora. Prima dell’autunno che quest’anno sarà particolarmente caldo. Oltre che per il cambio climatico, per la campagna elettorale delle prossime elezioni provinciali. Vi aspettiamo ai prossimi incontri”.