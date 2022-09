Giunta provinciale Trento a Tonadico: variante San Martino di Castrozza, focus su grandi opere e altri sconti in bolletta

Variante stradale di San Martino di Castrozza

L’opera di “sistemazione della viabilità lungo la SS 50 del Rolle e riqualificazione della zona centrale di San Martino di Castrozza” è analizzata nel Documento preliminare di progettazione redatto dallo studio associato “STA Engineering” a firma dell’ing. Andrea Zanetti sulla base delle indicazioni delle comunità locali e della stessa Giunta. L’intervento dello sviluppo complessivo di di 1566 m è diviso in due unità funzionali:

UF1 – dall’hotel Ortingher a via Pezgaiart dello sviluppo di 806 m;

UF2 – fino al raccordo con la SS 50 dello sviluppo di 760 m.

L’intervento è stato articolato, oltre che per unità funzionali come sopra descritto anche in relazione alle possibile migliorie di tracciato, denominate “varianti” che, in relazione alle risorse finanziarie che via via si rendessero disponibili, consentono una modulabilità delle opere nel tempo.

Si è pertanto individuata “l’ipotesi di base” ripercorre, adeguando l’attuale viabilità, alla funzione che essa dovrà svolgere mediante la dovrà essere adeguata ai nuovi volumi di traffico stradale. La suddivisione in UF, realizzabili in tempi e con progetti diversi, prevede una stima dei costi di 6.150.000,00 euro per la UF1 e 5.050.000,00 euro per la UF2.

La “variante A” prevede la realizzazione di una galleria artificiale, lungo la UF1, interrata di 210 metri al fine di preservare il contesto ambientale, oltre a migliorare l’asse stradale in termini di pendenza e raggi di curvatura a sud dell’abitato. Il costo aggiuntivo è di 6,5 milioni di euro.

La “variante B”, lungo la UF2, prevede un nuovo tratto stradale in sostituzione dell’esistente, in prossimità dell’impianto di risalita, mediante una galleria artificiale completamente interrata lunga 190 metri al fine di preservare il contesto ambientale. Il costo aggiuntivo è di 6,6 milioni di euro.

I costi dell’ipotesi di base per le UF1 e delle varianti possono essere associati in modo differente. E quindi si possono associare l’ipotesi di base per le UF1 e UF2 per complessivi 11.200.000,00 euro ovvero ipotesi di base UF1 e variante A per un costo presunto di 12.650.000,00 euro e così via per le varie combinazioni. Considerando, l’intervento nella sua configurazione complessiva con l’ipotesi di base e le due varianti il costo totale è di 24,3 milioni di euro.

Il collegamento San Martino-passo Rolle (Trentino Sviluppo)

Sta procedendo il progetto avviato dalla Provincia con il supporto di Trentino Sviluppo per la mobilità tra San Martino e il Rolle, che riguarda le nuove cabinovie “Bellaria-Nasse-Fosse di sopra” e “Fosse di sopra-passo Rolle” e la nuova pista da sci “Panoramica”. Le risorse sono a bilancio, mentre si lavora per perfezionare alcune soluzioni per la viabilità e a supporto dell’impianto. In corso di definizione le procedure per arrivare, in accordo con APAC, alla pubblicazione dei diversi appalti per realizzare l’opera completa dal costo totale di 36 milioni di euro.

Le nuove opere stradali e civili

Ecco l’aggiornamento sugli interventi finanziati e curati dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche, per un totale di investimenti che arriva a quasi 20 milioni, oltre 23 considerando anche le opere civili:

Eventi meteo 2018 (Vaia) – Intervento intersezione SP 221 Val Noana (1.210.000 euro): i lavori sono in corso

Eventi meteo 2018 (Vaia) – Intervento sulla SS 50 ponte val del Diaol (1.438.000 euro): lavori conclusi e strada riaperta, in corso le ultime rifiniture

Tomo paravalanghe sulla SS 50 in località Madonnina a passo Rolle (550.000 euro): cantiere è partito con la consegna dei lavori lo scorso 13 settembre

Variante di Busabella – riordino viabilistico della SS 50 del Grappa e del Rolle (6.540.276 euro): si sta formalizzando il contratto con la ditta che eseguirà i lavori

Schenér – galleria Pala rossa – Miglioramento sulla SR 50 del Grappa e del Rolle (9.000.000 euro della Provincia): per questo intervento dal costo totale di 25 milioni, oggetto del protocollo d’intesa fra Trentino, Regione Veneto, Provincia di Belluno, ANAS e Veneto Strade, i lavori sono stati aggiudicati il 13 settembre

Nuova caserma Guardia di finanza a passo Rolle UF 1 – demolizione esistente e realizzazione blocchi A e B (3.628.616 euro): il progetto esecutivo è ultimato, si lavora per l’appalto entro il 2022

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 79 del Brocon nel Comune di Canal San Bovo a seguito degli eventi di maltempo del 2020 (756.400 euro): opera ultimata, si attende il collaudo entro il 2022.

Gli interventi per la riparazione dai danni di Vaia

Numerosi i lavori in carico al Servizio gestione strade per la manutenzione della rete viabile in Primiero, Vanoi e Tesino e la riparazione dei danni di Vaia. Già ultimati, nella primavera 2022, quelli che nello specifico riguardano il Comune di Primiero San Martino di Castrozza: i lavori urgenti di messa in sicurezza dalla caduta massi della SS 347 del passo Cereda e passo Duran (239.775,57 euro Iva esclusa) e quelli per il ripristino delle barriere paramassi danneggiate in località passo Rolle sulla SS 50 (76.747,24 euro Iva esclusa).