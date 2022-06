Annega nel lago di Tenno: muore il 50enne, Luciano Falzi, di Verona

A dare l’allarme della scomparsa la moglie e gli amici che erano in gita in Trentino

NordEst – L’emergenza è scattata verso le 17 di domenica 19 giugno al lago di Tenno, in trentino. Un uomo di 50 anni di Villafranca di Verona, Luciano Falzi, è annegato – forse per un malore – nella zona vicina a Rio Secco, non presidiata dai bagnini di spiagge sicure. Ad allertare i soccorsi sono stati la moglie e gli amici. La comitiva di turisti aveva deciso di trascorrere la giornata al lago, in Trentino.

Sono intervenuti i soccorsi con l’elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco che – dopo quasi un’ora di ricerche – hanno ritrovato il corpo senza vita del 50enne, descritto dagli amici come un nuotatore esperto. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri di Riva del Garda. Precedentemente, nello stesso pomeriggio, una richiesta di soccorso simile – ma in un’altra zona del lago di Tenno – si era rivelata un falso allarme per un 23enne, poi ritrovato. Luciano Falzi è la seconda vittima dei laghi trentini quest’anno. Il 21 maggio a perdere la vita era stata Liviana Melchiori di 65 anni, morta nel lago di Caldonazzo.

In breve

Notte di paura per un uomo della Val di Non che nella notte di domenica 19 giugno è uscito di strada a Denno precipitando in un burrone per un centinaio di metri. E’ stato lo stesso automobilista a lanciare l’allarme, chiamando il padre che sarebbe riuscito a localizzarlo, stando alle prime informazioni, grazie all’uso di un Gps. L’auto infatti era finita in fondo a una scarpata in una zona particolarmente impervia.