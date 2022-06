Drammatico scontro auto moto lungo lo Schenèr: gravissimo centauro tedesco, ferito un automobilista (VIDEO)

All’origine dell’incidente – avvenuto sabato verso le 13 – ci sarebbe una possibile invasione di carreggiata da parte dell’auto, ma la dinamica è ancora da chiarire da parte dei Carabinieri del posto

Primiero (Trento) – Si ripetono in questi giorni gli incidenti in moto anche nel Trentino orientale, come nei territori vicini. Dopo lo schianto autonomo non grave, nei pressi di San Martino di Castrozza, nella giornata di venerdì, altro incidente in queste ore a Primiero.

Sabato pomeriggio è stata la volta di un centauro tedesco di 73 anni, rimasto ferito gravemente lungo lo Schenèr. Sta lottando in queste ore tra vita e la morte al Santa Chiara di Trento, in seguito allo socntro con una vettura smart, condotta da un 58enne, residente a Primiero, rimasto ferito e trasferito a Feltre. All’origine dell’incidente ci sarebbe una possibile invasione di carreggiata da parte dell’auto, ma la dinamica è ancora da chiarire da parte dei Carabinieri del posto.

Dopo le prime chiamate di emergenza, verso le 13, immediati sono scattati i soccorsi con i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Imèr e l’elicottero decollato da Trento. Il centauro tedesco – in seguito allo scontro con l’auto – ha riportato però gravissime lesioni ed è stato trasferito in codice rosso al Santa Chiara di Trento. Ricoverato anche il conducente dell’auto al Santa Maria del Prato di Feltre.

Traffico bloccato per più di un’ora per consentire i soccorsi e i rilievi di legge, curati dai Carabinieri di Imèr e Canal San Bovo. Nel tardo pomeriggio di sabato, problemi alla viabilità, anche nei pressi di Feltre per un altro incidente in moto lungo la Culliada.

L’invito è a prestare la massima attenzione nella giornata di domenica 19 giugno lungo la strada dello Schenèr, per i numerosi cantieri ancora attivi a Sovramonte e Imèr (con relativi semafori) e la competizione ciclistica che crea da anni, rallentamenti e disagi in questo periodo tra Bellunese, Valsugana e Primiero, purtroppo senza grandi collaborazioni o concrete ricadute per i territori vicini, soprattutto in un momento in cui la viabilità lungo lo Schenèr (Sr 50 Grappa Rolle) è messa a dura prova da mesi.

Guarda il video dei soccorsi

L’elicottero di Trentino Emergenza decolla a bordo strada (video vvf), nella stretta gola dello Schenèr, con il supporto dei vigili del fuoco di zona.