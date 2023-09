La Comunità di Primiero assume: bando di selezione tramite colloquio per assistente amministrativo

Domande di assunzione entro il prossimo 18 settembre 2023

Primiero (Trento) – La domanda di ammissione redatta in carta semplice, da redigersi possibilmente secondo il fac-simile e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, senza autenticazione ed allegando una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo – c/o Settore Affari Generali 3° piano della Comunità di Primiero – Via Roma n.19 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN) a partire dalla pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Lunedì 18 settembre 2023 (In allegato il bando integrale).

La selezione

La selezione consisterà in un colloquio orale finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze relative alle seguenti materie:

• Ordinamento delle Comunità della Provincia autonoma di Trento;

• Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

• Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa sul procedimento amministrativo e al diritto di accesso;

• Nozioni su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

• Nozioni sulle disposizioni in materia di Trasparenza;

• Normativa in materia di protezione dei dati personali;

• Nozioni in materia di contratti;

• Diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

• Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (ambiente Windows, programmi Word ed Excel ecc.) e gestori documentali.

Il colloquio

Si svolgerà il giorno mercoledì 27 settembre 2023 ad ore 8.30 presso la sede della Comunità di Primiero – Via Roma, 19 – 38054 Primiero San Martino di Castrozza. Eventuali modifiche della data di svolgimento del colloquio saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della Comunità.

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso della Comunità di Primiero/sotto sezione Avvisi (https://primiero.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna documentazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento della selezione. La graduatoria finale sarà pubblicata, riportando nome e cognome del vincitore e dei candidati idonei, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Informazioni

Settore Affari Generali e all’Ufficio Personale della Comunità di Primiero, Via Roma n.19 – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) (tel. 0439/64641 – email – affarigenerali@primiero.tn.it ), nelle ore di apertura degli uffici della Comunità, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

In breve

Lingua inglese: da ottobre opportunità formative per l’occupabilità a Primiero. I corsi, della durata di 80 ore , sono rivolti a persone residenti in provincia di Trento non collocate in quiescenza (pensione) di età compresa fra i 25 anni compiuti e i 60 anni non compiuti, con una conoscenza/competenza linguistica in ingresso pari almeno al livello A1; 4 i livelli previsti, conformemente al Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue (CEFR):