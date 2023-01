Scialpinista disperso in Val Badia: continuano le ricerche

In val Badia sono riprese all’alba di venerdì le ricerche di uno scialpinista che da ieri risulta disperso sull’alpe di Fanes

Bolzano – L’allarme è scattato in serata, quando il turista 55enne non ha fatto rientro in albergo. Già di notte sono state effettuate le prime ricerche, alle quali da questa mattina partecipano vari elicotteri e gli uomini del soccorso alpino. Le temperature questa notte in montagna sono state rigide.

La stazione meteorologica Braies Alpe Cavallo, a 2340 metri, ha registrato una minima di -10 gradi. Le ricerche si concentrano sul gruppo delle Conturines, dove il cellulare dell’escursionista ieri in tarda mattinata sarebbe stato tracciato per l’ultima volta. Il pericolo valanga nella zona è marcato (grado 3 di 5).

In breve

Malore nel bosco mentre taglia legna a Trambileno. L’allarme, scattato immediatamente, ha mobilitato il Corpo dei vigili del fuoco di Trambileno in collaborazione con i carabinieri di Rovereto. Purtroppo, dopo una breve ricerca, è stato individuato il corpo di un settantatreenne lungo un sentiero in località Vignala, ai piedi del Pasubio. Stando alle prime informazioni, si ipotizza che l’uomo abbia accusato un malore fatale.

Ragazza 14enne cade in pista a Folgaria: è grave a Rovereto. Era in vacanza con la scuola la ragazzina di 14 anni che, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, è caduta in pista battendo la testa. Rialzatasi subito, ha iniziato ad accusare un leggero dolore che, qualche ora dopo, le ha provocato uno svenimento in hotel. Attualmente si trova ricoverata in «condizioni molto preoccupanti» all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.