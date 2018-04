Ambiente, inquinamento aria moderato in Trentino a marzo

Connect on Linked in

Appa, superato il limite per le polveri sottili

Trento – I dati raccolti dalla rete provinciale in Trentino per il controllo della qualità dell’aria a marzo hanno evidenziato un moderato indice d’inquinamento. Il giudizio, come spiega l’Appa (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) è determinato dal superamento del limite previsto per la media giornaliera di polveri sottili, il pm10.

Nella giornata del 1 marzo, in particolare, il valore limite di 50 microgrammi per metro cubo è stato superato in tutte le stazioni della rete di monitoraggio, con valori massimi giornalieri compresi tra 60 e 70 microgrammi per metro cubo.

Non si osservano differenze significative tra i diversi siti di misura: l’indice di inquinamento per il mese di marzo risulta uniforme e determinato per tutte le stazioni dall’aumento della concentrazione di pm10 dell’inizio del mese. Per tutti gli altri inquinanti monitorati, in particolare il biossido di azoto, sono state rilevate, in tutte le stazioni di misura, concentrazioni inferiori ai rispettivi limiti normativi.