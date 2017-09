Gran Festa del Desmontegàr 2017, un ponte tra Norcia e Primiero: gemellaggio con alcune aziende colpite dal terremoto

Connect on Linked in

Quest’anno gli organizzatori della Gran Festa del Desmontegar hanno dato vita a un gemellaggio con le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente terremoto, invitando una decina di aziende agricole di Norcia e dintorni a prendere parte ai quattro giorni di festa. Dal 21 al 24 settembre ai piedi delle Pale di San Martino quattro giorni di eventi per celebrare il mondo contadino, l’allevamento e l’arte casearia

Primiero (Trento) – Hotel e Ristoranti hanno scelto di compiere un gesto di amicizia: durante l’estate le strutture aderenti all’iniziativa Il Gusto della Solidarietà hanno rivisitato i piatti della tradizione trentina, elaborando proposte gastronomiche capaci di combinare gli ingredienti locali con i prodotti d’eccellenza umbri, dall’olio extravergine d’oliva ai cereali, dalle lenticchie ai salumi di cinghiale.

18^ edizione della Festa

Dal 21 al 24 settembre l’antico rito della transumanza si trasformerà in una festa lunga quattro giorni, ricca di eventi che coinvolgeranno l’intero territorio e che anticiperanno la Desmontegada di domenica, evento clou che richiama ogni anno moltissime persone da ogni parte d’Italia.

La Gran Festa del Desmontegar prenderà il via giovedì 21 settembre con la Mostra Concorso Bovina, gara di bellezza per bovine e vitelli, ma anche occasione per i più piccoli di vedere e toccare con mano mucche di tutte le razze e cavalli Noriker e Avelignesi.

Venerdì 22 settembre, al mattino, sarà possibile visitare il Caseificio Sociale di Primiero, mentre San Martino di Castrozza farà da sfondo al Marendòl del Mazarol, un mix perfetto tra gusto e natura, arricchito da una passeggiata letteraria dal titolo “Uomini e bestie in cammino” , in compagnia dell’autore Giancarlo Ferron. Agritur in Fiera, il pomeriggio dedicato agli agritur, cambierà nome e location: si chiamerà Agritur in Piazza e animerà il centro storico di Transacqua con degustazioni, laboratori, musica e intrattenimento per grandi e bambini.

Territorio e tradizioni

Sabato 23 settembre sarà tutto dedicato alla scoperta del territorio e alle tradizioni di montagna con En dì al Maso: ad ospitare la passeggiata gastronomica sarà la splendida Val Canali con due diversi itinerari, uno breve e uno lungo, per permettere a tutti, grandi e bambini, allenati e non, di vivere una giornata a stretto contatto con la natura. Lungo il percorso non mancheranno dimostrazioni pratiche delle attività di un tempo e degustazioni dei piatti della cucina primierotta.

Questi e molti altri appuntamenti anticiperanno la Desmontegada vera e propria di domenica 24 settembre, spettacolare corteo che porterà un tripudio di colori e allegria lungo le vie del centro, con bovine, capre e cavalli ornati a festa, accompagnati dagli allevatori e dalle loro famiglie, in abiti tradizionali.