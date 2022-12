Alto Adige: governatore Kompatscher annuncia ricandidatura dopo tensioni Svp

Posted on

Fino al 28 febbraio, con dieci delegazioni da tutta Italia Passo Rolle (Trento) – Sono in corso in Trentino, a Passo Rolle, le esercitazioni invernali per il personale della guardia di finanza che opera in ambiente montano, alla 69/a edizione. Il programma, ha visto già lunedì sulla neve la specialità della ‘Staffetta alpina’, poi quella della […]