Alpinista cade e muore sulle Tre Cime di Lavaredo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Stava scalando da solo la Piccola Cima (2.856 metri)

Bolzano – Incidente alpinistico mortale sulle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti. La vittima è un alpinista che stava scalando da solo la Piccola Cima (2.856 metri) sul versante bellunese, caduto per ragioni ancora da accertare.

L’uomo non aveva con sé documenti di identità. Per recuperarne la salma è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, allertato dalla centrale del soccorso alpino di Belluno. Il corpo è stato trasportato verso il rifugio Auronzo da dove proseguirà via terra.

In breve

La Guardia di Finanza di Borgo Valsugana, ha sequestrato ad una società di Levico conti correnti e beni immobili per un valore di oltre 400.000 euro, corrispondenti all'Iva e alle imposte dirette che sarebbero state evase. pic.twitter.com/v4gWi1K9Im — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 17, 2018

Urta un'auto in sorpasso, fugge speronando l'altro mezzo e con un pezzo di metallo rompe i finestrini. Serata di Ferragosto movimentato in tangenziale a Trento. La Polizia locale denuncia e ritira la patente a un 50enne noneso che non è nuovo a episodi del genere pic.twitter.com/FchIAs0Ppo — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 17, 2018

I vicini di spiaggia gli davano fastidio e così li ha minacciati con un coltello.

E' accaduto ieri alla spiaggia dei Sabbioni di Riva del Garda. I carabinieri hanno subito fermato un 43enne siciliano residente in Belgio che è stato denunciato per porto di coltello e minacce. pic.twitter.com/RraXretfbN — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 17, 2018

I vigili del fuoco sono stati impegnati fino a poco fa nelle ricerche di un sub che sarebbe stato visto immergersi nelle acque del Lago di Garda a #Torbole. Le ricerche non hanno dato esito. Né risultano denunce di scomparsa. Potrebbe essere stato un falso allarme. @dpcpat1 pic.twitter.com/acc6BOm5bk — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 17, 2018

Maso assediato dal fuoco in Alto Adige https://t.co/mfBhcKgp1h — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 17, 2018

I vigili del fuoco volontari del distretto Alto Garda e Ledro stanno operando per l'incendio Boschivo che sta interessando i boschi di Tremosine. . Oltre ai vigili del fuoco permanenti stanno attualmente stanno operando 4 canadair e 2 elicotteri. pic.twitter.com/qadFoeHCPA — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 17, 2018

Artenzione: ferrata delle Bocchette centrali con transito pericoloso. Una frana sulla Vedretta degli Sfulmini obbliga a passaggi con attrezzatura alpinistica. L’allerta è della SAT pic.twitter.com/YrZlU0bdBM — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 17, 2018