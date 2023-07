Allevatori in Trentino rilanciano nuovamente “Allarme sui grandi carnivori”. In Austria primo abbattimento legale

Orsi e lupi hanno predato 1.259 animali nel 2021 e 825 nel 2022. Nei giorni scorsi primo abbattimento in Austria

Trento – Sono stati 1.259 gli animali domestici colpiti nel 2021 da orso e lupo e 825 nel 2022. Dodici mesi fa sono stati predati 53 bovini, l’equivalente di un allevamento medio trentino. Lo stesso vale per gli ovicaprini, 426 capi: la dimensione di un gregge che attraversa le nostre valli. Per il 2023 non sembrano esserci segnali di miglioramento, anzi, sottolinea in una nota la Federazione provinciale allevatori. Non serve aggiungere altro per far capire che, la convivenza problematica tra mondo dell’allevamento trentino e grandi carnivori, sembra destinata a rinnovarsi nell’estate in corso, si legge ancora nella nota.

Il primo abbattimento in Austria

Primo abbattimento ‘legale’ di un grande carnivoro in Austria. Un decreto del Land Salisburgo ha dato il via libera all’uccisione di due lupi considerati problematici. Sabato 8 luglio un esemplare è stato quindi ucciso da un cacciatore. Il permesso di sparare è limitato ad una zona ben precisa del salisburghese: Hochkönig e Steinernes Meer, al confine con la Germania. Ne dà notizia l’agenzia Apa. Negli due mesi scorsi in quella zona erano stati predati dai lupi oltre 30 capi fra pecore e agnelli. Il 10 giugno il Land Salisburgo aveva emesso un’ordinanza che permette l’uccisione di due lupi. La carcassa dell’animale ucciso verrà analizzata a Vienna presso l’istituto di ricerca sulla fauna selvatica anche per verificare che si tratti di uno dei due lupi problematici.