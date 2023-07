Tragedia sul Monte Baldo: turista tedesca perde la vita precipitando nel vuoto

La donna, di 54 anni, stava percorrendo con il compagno il sentiero 658 che passa in cresta verso Col Santo, sul versante montano veronese

NordEst – All’improvviso è caduta ruzzolando per un centinaio di metri. Sul posto è stato inviato l’elicottero di Trento emergenza che ha sbarcato l’équipe medica e il tecnico di elisoccorso. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione.

In breve

Trento, gravissimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio di martedì 11 luglio in zona Cristo Re. Un operaio edile che lavorava alla ristrutturazione di un condominio in via Scopoli è precipitato da un ponteggio, facendo un volo di una decina di metri. L’uomo, un cinquantenne residente in Alto Adige, è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Guasto nella mattina di martedì 11 luglio al corpo B dell’ospedale Santa Chiara di Trento. La rottura ha interessato una condotta in pressione che porta l’acqua sull’elisuperficie all’ottavo piano dell’ospedale. L’acqua è così scesa, attraverso il vano scale, ai piani inferiori e si sono verificati alcuni disservizi per l’utenza. In accordo con i responsabili dell’aeroporto Caproni, sono stati interrotti i voli dell’elisoccorso, fino al completo ripristino del sistema di spegnimento e delle condizioni richieste dall’ente Nazionale dell’aviazione civile. Nelle stesse ore, l’assessore Segnana in visita all’ospedale Santa Chiara. Tumore alla prostata, mille pazienti trattati con brachiterapia