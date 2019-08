Allerta Meteo a NordEst, violenta grandinata a Bolzano, temporali e brevi black out in Trentino, frana nel Bellunese

Connect on Linked in

Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano poco prima delle ore 14 di martedì, fenomeni intensi in serata sulle Dolomiti. Maltempo in tutto il NordEst fino a giovedì

NordEst – Alberi sradicati e tetti scoperchiati in Trentino Alto-Adige; allerta gialla sia della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia per i temporali, che dell’Arpa a Nord del Po in Piemonte per forti raffiche di vento, grandinate e nubifragi; livello dei fiumi Seveso e Lambro sotto monitoraggio a Milano.

La perturbazione che, secondo i meteorologi, colpirà il Nord Italia fino a giovedì, ha già fatto danni. Mentre al sud è previsto caldo in intensificazione, e il weekend sarà ovunque ‘bollente’. La perturbazione in corso fa seguito al luglio più caldo della storia sul pianeta secondo il Copernicus Climate Change Service, un mese in cui – ricorda la Coldiretti – in Italia sono state registrate ben 221 grandinate violente, 7 al giorno, il triplo rispetto allo scorso anno, che hanno provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni.

In provincia di Bolzano, i numerosi turisti che a causa del maltempo erano scesi dalle valli per visitare il capoluogo altoatesino si sono rifugiati nella via dei portici, il regno dello shopping.

Il temporale ha colpito anche il meranese. Diversi gli allagamenti negli scantinati e nelle cantine. Nelle prossime ore inizierà la stima dei danni ai frutteti e vigneti.

Allerta fino a giovedì mattina

Le previsioni meteo dell’Arpav indicano per oggi e domani tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane e più frequenti domani. Saranno possibili forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate, oggi per lo più sulle zone montane e pedemontane, domani anche su alcune zone della pianura, specie centro-settentrionale. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate): martedì per lo più sulle zone montane e pedemontane, mercoledì anche su alcune zone della pianura specie centro settentrionale.

Riaperta la Alemagna dopo frana

La strada statale 51 “di Alemagna” è stata riaperta al traffico in località Acquabona, nel comune di Cortina d’Ampezzo (BL), dopo la chiusura causata da una frana nel pomeriggio. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.

Le previsioni a NordEst

mercoledì 7. Tempo da parzialmente soleggiato e irregolarmente nuvoloso ed in parte instabile al pomeriggio. Tratti soleggiati, più ampi al mattino, specie sulle Prealpi, e forte cumulificiazione dalle ore centrali in poi, più intensa sulle Dolomiti, con nuovi fenomeni convettivi. Clima ancora relativamente caldo, nonostante il minore soleggiamento.

Precipitazioni. Nella notte qualche rovescio (20/40%). Al mattino probabilità piuttosto bassa (0-10%). Al pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-alta (60-80%) per rovesci e temporali, potrebbero essere meno intensi sui monti.

Temperature. In generale contenuta diminuzione, eccetto aumento delle minime nelle valli. Sono previste punte di 25/26°C nei fondovalle prealpini e di 21/22°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 13°C max 16°C, a 2000 m min 11°C max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min 10°C max 13°C, a 3000 m min 6°C max 7°C.

Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza; in quota moderati/tesi da Sud-Ovest, fino a tesi/forti sulle cime dolomitiche più alte, a 15-30 km/h a 2000 m, a 30-55 km/h a 3000 m.

giovedì 8. Dopo un probabile episodio di lieve instabilità notturna, il tempo tenderà a migliorare in parte al mattino con tratti soleggiati e presenza di banchi di nubi basse, prima di una ripresa della cumulificazione con instabilità a macchia di leopardo nel pomeriggio, associata a qualche rovescio o temporale. Clima sempre estivo, nonostante il deficit di sole.

Precipitazioni. Possibile residua instabilità notturna (30-50%). Al mattino probabilità bassa (0-10%). Al pomeriggio probabilità in contenuto aumento fino a media (40-60%) per rovesci e occasionali temporali.

Temperature. Senza notevoli variazioni rispetto a mercoledì o in lieve aumento le massime nelle valli. Sono previste punte di 27/28°C nei fondovalle prealpini e di 22/23°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 13°C max 17°C, a 2000 m min 11°C max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min 10°C max 13°C, a 3000 m min 6°C max 7°C.

Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza; in quota deboli/moderati da Sud-Ovest, a 5-10 km/h a 2000 m, a 10-15 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 9. Tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura al mattino e modesta cumulificazione pomeridiana a ridosso dei rilievi. Temperature in generale ripresa, eccetto calo delle minime nelle valli. Venti deboli da Nord-Ovest in quota e brezze nelle valli.

sabato 10. Tempo in prevalenza soleggiato con qualche cumulo di bel tempo a ridosso dei rilievi nelle ore più calde. Temperature in generale ulteriore aumento con clima diurno molto caldo nei fondovalle prealpini (33/35°C) e nelle valli dolomitiche (29/32°C sui 1000 m). Venti deboli da Sud-Ovest in quota e a regime di brezza nelle valli.