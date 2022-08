Allerta meteo a NordEst: fino a venerdì tempo instabile con pioggia, vento e grandine

Posted on

Rapina in una gioielleria di Rovereto, in Trentino. Due uomini di mezz’età, con un accento dell’Est, sono entrati nella Gioielleria Nuova in via delle Scuole. Il proprietario pensava fossero dei normali clienti. Come l’uomo ha estratto il rotolo con i gioielli i due malviventi lo hanno afferrato portandosi via alcuni anelli in oro con […]