Allerta Guide Alpine: in montagna ancora neve: “Pianificare escursioni e attrezzatura”

Connect on Linked in

In montagna “sulle vie più amate in primavera, quest’anno, ci sono ancora condizioni invernali”

NordEst – E’ l’allerta nelle escursioni in quota, lanciato da Ingo Irsara, presidente dell’Associazione guide alpine sciatori dell’Alto Adige che invita a “pianificare attentamente le escursioni e l’attrezzatura”.

All’inizio della stagione estiva gli escursionisti, normalmente, vengono richiamati alla prudenza soprattutto in presenza di strati di neve vecchia nei burroni e nelle zone d’ombra. Quest’anno, la situazione è diversa. “Ad una certa altitudine non si incontrano solo strati di neve vecchia, ma un manto nevoso chiuso”, dice Erwin Steiner, capo della commissione tecnica dell’Associazione guide alpine. Ciò rende alcune escursioni e vie più difficili, altre completamente impossibili.

Per quanto riguarda la pianificazione, le guide alpine raccomandano in questi giorni, anche se le temperature sono aumentate, di scegliere escursioni a valle o almeno sui pendii esposti a sud. “Su pendii settentrionali e all’ombra c’è ancora molta neve”, avverte.

In breve

Trento, Partirà tra due settimane il tavolo tecnico sulle ricollocazioni dei 140 lavoratori dell’accoglienza dei migranti in Trentino. E’ questo l’impegno assunto dall’assessore Achille Spinelli, di fronte ai sindacati e ai rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito di un incontro con il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, e i rappresentanti dei gruppi consiliari. “L’Agenzia del lavoro – ha aggiunto – è pronta a ragionare e possiamo metterci a ricercare assieme, un po’ sul modello del caso Sait, possibili, nuovi sbocchi occupazionali, magari non nello stesso settore dell’accoglienza, che risente inevitabilmente dell’oggettivo calo del numero di ingressi nel nostro Paese”. “E’ un primo risultato a cui auspichiamo seguano in brevissimo tempo delle azioni concrete concordate con Agenzia del lavoro, associazioni e cooperative”, commentano i segretari di Cgil, Cisl e Uil Andrea Grosselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti.

Bolzano, Telecamere di sorveglianza e Facebook hanno consentito alla polizia ferroviaria di individuare un presunto spacciatore di droga e denunciarlo all’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno assistito, grazie alle telecamere, ad uno scambio in via Garibaldi fra due giovani, risultati poi essere due cittadini ucraini, ed una terza persona che ha consegnato ad essi qualcosa ricevendone del denaro. Mentre quest’ultimo si allontanava verso piazza Verdi, i due ucraini sono entrati nella stazione ferroviaria e qui fermati dai poliziotti e trovati in possesso di quattro dosi di sostanza stupefacente. In seguito, le indagini, condotte anche confrontando le immagini con le foto presenti su un profilo Facebook, hanno permesso di identificare il terzo uomo, identificato in un cittadino magrebino che è stato denunciato.

Presentate le novità riguardanti l’offerta di risparmio gestito e banca assicurazione del Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano. La raccolta indiretta, ad oggi, registra un incremento dei flussi con 3,3 miliardi di euro per il fondo Nef e 6 miliardi di euro per le gestioni patrimoniali. I piani di accumulo sono 375.000. In crescita anche il segmento etico con una raccolta di circa 600 milioni di euro. Assicura raggiunge 3,4 miliardi di euro di masse gestite. I dati sono stati presentati a Bologna all’appuntamento annuale sul risparmio gestito e banca assicurazione del Gruppo Cassa Centrale organizzato in collaborazione con Neam e Assicura Group, nel corso del quale è stato presentato Nef Ethical Global Trend SDG, il nuovo fondo Nef della gamma etica, che ammonta a 600 milioni di euro. “La crescita del risparmio gestito e della bancassicurazione- ha detto Mario Sartori, amministratore delegato del Gruppo Cassa Centrale – rappresenta una delle priorità del nostro piano strategico”.