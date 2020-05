Allarme Confcommercio: “270mila imprese rischiano di non riaprire”

Posted on

La Coca-Cola non scioglie le monete, perche’ non e’ acida abbastanza e le monete sono più dure di quanto si pensi. Le cipolle non sono affidabili per le previsioni meteorologiche sull’umidità, perche’ se si tagliano a fette su piu’ calendari diversi purtroppo marciranno ciascuna in modo differente si’, ma non ripetitivo allo stesso modo a […]