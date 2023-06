Primiero, bimbo si ustiona con una tisana: prime cure a Feltre e poi a Padova

Intervento del 118 di Primiero con ambulanza e auto sanitaria in una abitazione di Transacqua nel Primiero, mercoledì sera verso le 22.30. Il piccolo, non è in pericolo

Notizia in aggiornamento

Primiero (Trento) – L’emergenza per i sanitari del 118 di Primiero, è scattata verso le le 22.30. In un’abitazione di Transacqua, un piccolo di 3 anni è rimasto rimasto ustionato dalla tisana bollente che si è rovesciato addosso. immediato l’intervento sul posto dell’auto sanitaria e di seguito dell’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre.

Secondo le prime informazioni, il bimbo non è in pericolo, ma ha riportato varie ustioni di secondo grado alla mano, ad una gamba e all’addome. Per questo in giornata sarà trasferito al Centro specializzato dell’ospedale di Padova, per le cure del caso.