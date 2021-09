Alimentare: Asiago Dop, export +16,7% nel primo semestre

Si rafforza in Svizzera e Germania, aumenta in Usa e Canada

NordEst – Crescita a doppia cifra per l’export del formaggio Asiago Dop nel primo semestre del 2021, con un aumento del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Si rafforza la presenza in Svizzera e Germania, aumenta quella in Usa e Canada, mentre il Consorzio Tutela Formaggio Asiago annuncia l’avvio della nuova azione di sistema che coinvolgerà non solo i soci, ma anche i principali esportatori nazionali nella promozione e diffusione nei mercati esteri.

Il giugno 2021 verrà ricordato come il mese-record per l’export della specialità veneto-trentina grazie a un aumento del 41%, a conferma del valore strategico delle vendite internazionali per la crescita del comparto lattiero-caseario.

In Europa, la Svizzera continua ad essere il primo mercato, con un +29%, mentre la Germania (+13,6%) consolida il suo secondo posto.

Brillante anche l’andamento extraeuropeo, con gli Usa a +31% e il Canada a +73%. In Messico il Consorzio veneto-trentino, dopo aver creato le condizioni per tutelare la denominazione, ha agito sulla leva promozionale e avviato un programma con la presenza in loco di proprio personale, e ha visto da gennaio a giugno conquistare un +83% di volumi rispetto allo stesso periodo del 2020. Nei prossimi mesi, il Consorzio di Tutela intende cogliere tutte le opportunità della ripresa con una nuova azione di sistema che punta a consolidare, in particolare, la presenza in Sud America ed Estremo Oriente.

La stagione di promozione all’estero in presenza si aprirà con la partecipazione ad Anuga, una delle più importanti fiere internazionali del settore food, in programma a Colonia (Germania) dal 9 al 13 ottobre prossimi, presentando agli operatori internazionali la qualità delle tipologie di Asiago Dop Fresco e Asiago Dop Stagionato.