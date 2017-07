Alfano, garantiamo sicurezza Brennero

Connect on Linked in

‘Campagna elettorale in Austria prima o poi finirà’

Bolzano – “Come ha ribadito giustamente il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher al Brennero le cose funzionano bene e noi continueremo a garantire il massimo della sicurezza così come e’ stato in questi anni e così come sta accadendo in questi giorni”. Lo ha detto il ministro degli affari esteri Angelino Alfano, intervenendo a Bolzano.

“Prima o poi finirà anche la campagna elettorale austriaca e quindi si abbasseranno alcuni livelli di tonalità”, ha aggiunto Alfano. “Il tema – ha aggiunto Alfano – è di non fare partire i migranti dalla Libia. Dobbiamo lavorare con i Paesi di transito per non farli neanche arrivare in Libia.

E’ un lavoro faticoso che stiamo portando avanti”, ha detto il ministro, auspicando una stabilizzazione della Libia non solo per fermare i flussi migratori ma anche per creare un ponte tra Africa ed Europa con nuovi sbocchi di investimento.