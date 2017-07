Attenzione ai “Furbetti del porta a porta” nel Primiero Vanoi: finti addetti del gas chiedono di verificare gli impianti

Connect on Linked in

Sono arrivate più segnalazioni in questi giorni alla nostra redazione che invitano a prestare molta attenzione ai finti addetti che chiedono di misurare le perdite del gas, invitando a firmare contratti da centinaia di euro. Si presentano in casa di molti anziani in tuta da lavoro con strumenti per la misurazione

Primiero (Trento) – Da alcuni giorni, arrivano alla nostra redazione diverse segnalazioni in merito ad alcuni ‘finti’ addetti del gas che si presentano nelle case di anziani della zona del Primiero Vanoi, in tuta da lavoro e con attrezzi per misure le perdite di gas o chiedendo di verificare i contatori dell’abitazione.

Mercoledì pomeriggio è accaduto a Mezzano, dove una signora ha aperto la porta di casa ad un addetto del gas che chiedeva di controllare la sicurezza degli impianti. Fortunatamente la signora insospettita dalla richiesta ha avvertito prima i parenti e successivamente le forze dell’ordine.

Una segnalazione simile è arrivata in questi giorni anche da Dolomiti Energia che segnala la presenza in Trentino di finti addetti che si spacciano per tecnici dell’azienda. L’invito è a prestare la massima attenzione e a non aprire la porta a soggetti non conosciuti.

Ecco i consigli di Dolomiti Energia

Molti clienti ci segnalano la visita di venditori porta a porta specializzati nella vendita di energia elettrica e gas che non si qualificano correttamente e che con insistenza chiedono di firmare documenti o di visionare le bollette per suggerire offerte con risparmi allettanti. Purtroppo molte segnalazioni arrivano dopo l’avvenuto raggiro e molti clienti ci chiedono come poter risolvere il problema.

Riteniamo importante precisare che esistono sul territorio venditori autorizzati da Dolomiti Energia a proporre offerte commerciali di energia elettrica e il gas, ma purtoppo esistono anche molti venditori disonesti, abili nel raggiro e nella truffa dai quali è meglio restare lontani. Un interessante esempio è stato filmato e presentato anche nella trasmisisone delle Iene (puntata del 19 ottobre 2011) sulle modalità e le tecniche scorrette adottate da un venditore.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas si mette in azione contro i contratti non richiesti.

