Alano di Pieve, 53enne ucciso in rissa al bar: fermato presunto assassino

E’ un cittadino domenicano, avrebbe ammesso delitto

NordEst – La dinamica del delitto di Fener è emersa durante l’interrogatorio dell’assassino reo confesso. L’uomo ha ammesso il delitto dicendo che il coltello è stato estratto dal 53enne Antonio Costa nel corso di una lite.

L’uomo ha disarmato Costa, e impugnato il coltello lo ha usato per colpirlo con un solo fendente al petto. L’uomo è in carcere a Belluno, in stato di fermo, per l’omicidio. Il delitto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La posizione di una seconda persona è al vaglio di Carabinieri ed inquirenti.

Il cittadino dominicano – avrebbe ammesso le proprie responsabilità – dopo una lite al Kangur bar, dove era in corso una festa con danze latino americane, avrebbe colpito il 53enne all’estero del locale per poi allontanarsi con l’arma del delitto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, nel locale si è scatenata una lite, probabilmente a causa di un complimento a una ragazza. Lo scontro è poi degenerato all’esterno del locale con l’uccisione di Costa.

In breve

Pigiama prende fuoco, morto un anziano nel trevigiano. Un uomo di 85 anni di Valdobbiadene (Treviso), Giovanni Miotto, è deceduto per le ustioni provocate dalle fiamme che si sono sviluppate sul suo pigiama in fibra sintetica e dovute, secondo la ricostruzione, a un principio di incendio di un bollitore.

L’Alto Adriatico è la prima destinazione balneare d’Italia. L’Alto Adriatico è la prima destinazione turistica balneare d’Italia. Lo rileva la Fondazione Think Thank, evidenziando che nel 2021 e nel 2022 le presenze turistiche sulle spiagge dell’Alto Adriatico hanno superato la Riviera Romagnola.