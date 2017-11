Al via i voli low cost per gli Stati Uniti con il nuovo Boeing 787 ‘dreamliner’ Norwegian

Connect on Linked in

Al via i voli low cost per gli Stati Uniti

Nordest – Dopo mesi di attesa decolla dall’aeroporto di Fiumicino il primo volo a lungo raggio della Norwegian Airlines con destinazione New York. Due giorni dopo partirà il collegamento diretto con Los Angeles mentre dal 6 febbraio sarà possibile volare alla volta di San Francisco.

Già a fine maggio la compagnia aerea emergente in Europa – diventata famosa anche per l’originale trovata pubblicitaria sul divorzio Jolie-Pitt – aveva annunciato l’avvio dei voli intercontinentali dallo scalo romano mettendo in vendita oltre 115mila biglietti a prezzi contenuti, variabili a seconda della destinazione.

Le tariffe infatti partono da 179 euro a tratta per New York/Newark e da 199 euro a viaggio per raggiungere Los Angeles e San Francisco/Oakland, tasse incluse. Il calendario voli di Norwegian prevede 4 collegamenti a settimana verso New York e 2 verso Los Angeles da novembre a febbraio mentre, con l’entrata in servizio del secondo aeromobile, saliranno a 6 i voli settimanali verso New York e a 3 quelli per Los Angeles.

Su San Francisco invece, a partire da febbraio 2018, i collegamenti diretti avranno frequenza bisettimanale.