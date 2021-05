Agriturismo in Trentino: 2,5 milioni di euro per riqualificazione e rilancio attività

Due milioni e mezzo di euro vengono messi in campo da Piazza Dante per la riqualificazione degli agriturismi del Trentino. Il bando ricalca quanto è già stato previsto nei mesi scorsi per gli esercizi alberghieri ed è stato approvato dalla Giunta provinciale trentina

Trento – Il bando si focalizza dunque sull’ammodernamento delle strutture presenti sul territorio provinciale, dalle valli alle città, oltre che sul loro ampliamento “qualitativo”, senza aumento della ricettività o dei posti a tavola. titolari potranno usufruire dei contributi per rinnovare l’arredamento e l’attrezzatura, ma anche per riqualificare o realizzare nuovi spazi esterni, sale ù degustazioni o didattiche e punti vendita dei prodotti. Sono considerate ammissibili anche le spese tecniche sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

La spesa minima ammissibile per ciascuna domanda è di 10mila euro. Il contributo massimo concedibile ammonta a 70mila euro, un importo che punta a stimolare una riqualificazione trasversale su una base ampia degli operatori agrituristici, con livelli agevolativi del 50-55% sulla spesa ammessa. Sono stati definiti criteri di priorità oggettivi per una concessione dei contributi in tempi rapidi, anche come stimolo all’economia trentina.

È stata inoltre semplificata la procedura di presentazione della domanda, con l’adozione di una scheda tecnica in sostituzione dei computi metrici estimativi delle opere e la raccolta di un solo preventivo invece di tre per il finanziamento di impianti, arredi ed attrezzature. La valutazione della congruità degli importi sarà basata sui costi parametrici.

Altre Informazioni

Il bando consente la presentazione delle domande fino al prossimo 15 agosto e solo tramite Pec all’indirizzo dell’Ufficio agricolo periferico competente per territorio e al Servizio Agricoltura:

uap.roveretorivatione@pec.provincia.tn.it

uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it

uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it

uap.clesmale@pec.provincia.tn.it

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it