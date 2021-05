Auto esce di strada in Val di Sole: muore una donna. In Alto Adige camion si ribalta: un morto a Pinzago

Giornata tragica con due decessi in poche ore in Trentino Alto Adige, in due diversi incidenti

Trento/Bolzano – A Caldes, in Val di Sole, una donna di 64 anni, Rosaria Pedrotti, del posto è morta finendo fuori strada a bordo di una piccola jeep. E’ successo dopo mezzogiorno di giovedì lungo una strada forestale in una zona impervia. Nell’incidente, è rimasto ferito anche il marito di 78 anni, alla guida dell’auto su cui viaggiavano, su una strada forestale, in località Plaz.

La vettura si è ribaltata nella scarpata. Secondo quanto riferito, la donna – di 64 anni – è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta poco dopo per le gravissime ferite riportate; mentre il marito – di 78 anni, che era alla guida – è rimasto all’interno dell’abitacolo.

Nell’urto l’uomo ha perso il telefono e quindi, ferito, si è incamminato a piedi verso il paese per chiedere aiuto. Sul posto i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino ed una autoambulanza, con il personale sanitario che ha fatto intervenire l’equipe medica di rianimazione con l’elisoccorso. Purtroppo per la donna, non c’è stato niente da fare.

Tragico schianto in Alto Adige

Un camionista marchigiano ha perso la vita in un incidente a Pinzago, sopra Bressanone. La vittima è il 52enne, Luigino Ferrazzoli, titolare di una ditta di Montegranaro (Fm), arrivato col suo camion in Alto Adige per consegnare una partita di balle di fieno.

Stava lavorando vicino al carico quando il mezzo, parcheggiato su una rampa in discesa, ma non correttamente frenato, ha iniziato a muoversi.

Ferrazzoli si è accostato alla cabina, tentando di salire per fermare il camion, che tuttavia si è rovesciato investendo in pieno l’uomo. I vigili del fuoco sono riusciti a fatica a liberarlo: le sue condizioni sono apparse subito disperate. Inutile l’intervento dell’elisoccorso Pelikan 1, l’uomo era già morto. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.