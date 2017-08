Tragico schianto ad Egna: muore un 34enne trentino

Print This Post

E’ Nicola Sponza, 34 anni, di Rovereto, il motociclista vittima dello scontro frontale con una vettura a Laghetti di Egna

Rovereto – Ha avuto un esito mortale un incidente stradale avvenuto verso mezzogiorno a Laghetti di Egna.

Nello scontro tra un’auto ed una motocicletta è morto il guidatore del mezzo leggero. E’ segnalato anche un ferito. E’ Nicola Sponza, 34 anni di Rovereto, la vittima dell’incidente.

L’uomo, a bordo della sua moto Suzuki, si è scontrato contro una Opel Astra. Il conducente dell’auto è stato ricoverato all’ospedale in via precauzionale in stato di shock.

I soccorritori della Croce bianca hanno comunicato che sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i Carabinieri per i rilievi di legge.

In breve

Arrestati a Rovereto dai carabinieri due giovani ucraini – Per furto aggravato di una moto e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. I due sono sono stati notati al casello autostradale di Rovereto Sud mentre stavano salendo su un furgone dopo essere scesi da un’auto. I carabinieri sono intervenuti e hanno perquisito i mezzi. Il furgone conteneva una moto Yamaha X Max rubata ad Iseo, nella vettura sono state trovate targhe e numerosi attrezzi da scasso. Il sospetto dei carabinieri è che i due avessero fatto una ricognizione a Rovereto e Mori per un nuovo colpo da mettere a segno prima di tornare in Ucraina. Dopo l’arresto, i due giovani sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Trento.