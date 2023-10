ADV SPAZIO IDEAL CASA/Mansarda di nuova costruzione in vendita a Transacqua

Pubbliredazionale IDEAL CASA PRIMIERO. Occasioni e interessanti possibilità di acquisto nel Primiero Vanoi. Segnalate le vostre abitazioni o strutture in vendita all’agenzia: “Le Dolomiti sono chiavi in mano”

Transacqua (Trento) – Mansarda in fase di ristrutturazione in vendita a Transacqua, frazione del comune di Primiero San Martino di Castrozza, in posizione soleggiata e panoramica. Inoltre, ti troverai a pochi passi dai principali servizi e dal suggestivo centro storico di Fiera di Primiero. L’unità abitativa in questione è composta da un’ampia e luminosa zona giorno con angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera con due letti, un bagno e un utile ripostiglio. Qui potrai godere di spazi ben distribuiti e luminosi che rendono l’ambiente accogliente e confortevole. La caratteristica principale di questa proprietà è la completa indipendenza di ogni unità abitativa.

Questo significa che potrai godere di massima privacy e tranquillità, senza dover condividere spazi comuni o sostenere spese condominiali. Inoltre, gli spazi esterni saranno suddivisi tra uso comune e uso esclusivo, e ogni unità avrà a disposizione una legnaia e un posto auto esterno di pertinenza esclusiva. In termini di comfort e efficienza energetica, questa mansarda non delude. Sarà dotata di rivestimento esterno con cappotto termico, infissi a doppio vetro e una moderna caldaia a pellet per il riscaldamento, con contatori indipendenti per ciascuna unità. La consegna è prevista per l’inizio del 2024, ed è venduta direttamente da un privato. Non perdere l’occasione di vivere in un ambiente unico e suggestivo come questo. Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni o per prenotare una visita in cantiere.

Contatti:

IDEAL CASA Via Garibaldi, 2

38054 Primiero (TN)

(+39) 0439 762 762 info@idealcasa.tn.it

