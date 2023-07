Addio al giornalista ed editore Mario Bertoldi: da 40 anni all’Alto Adige e fondatore di Radio NBC

Cronista di giudiziaria, fu tra i fondatori di Radio Nbc. Da qualche settimana era ricoverato in ospedale a Bolzano. Da sempre punto di riferimento della radiofonia regionale, Bertoldi era la colonna della cronaca giudiziaria del quotidiano ‘Alto Adige’

Bolzano – È scomparso il giornalista Mario Bertoldi, cronista di giudiziaria del quotidiano “Alto Adige”. Professionista dal 1981, Bertoldi, 64 anni, aveva cominciato la carriera giornalistica a Tele Bolzano per poi passare, nel 1982, al quotidiano bolzanino. Nei primi anni Ottanta, insieme alla moglie Rosanna Nannarone, aveva fondato Radio Nbc, una delle emittenti locali più ascoltate in regione.

Bertoldi, ricorda il direttore dell'”Alto Adige, Alberto Faustini, “aveva scritto attraverso le pagine di giudiziaria un pezzo fondamentale della storia di questa comunità, ma anche della storia dell’Alto Adige. Questo giornale gli deve molto: penso agli anni di Tangentopoli, quando la giudiziaria era in prima pagina quasi ogni giorno. Mario ha sempre seguito tutto con un rapporto speciale, costruito negli anni, con i magistrati, con gli avvocati, molto meticoloso, molto preciso”.

“A noi – conclude Faustini – mancherà l’uomo, mancherà l’amico, mancherà il collega, ma mancherà soprattutto questo giacimento di memoria che lui ha saputo rappresentare per tanto tempo per tutti noi, perché il giornalismo è fatto molto anche di esperienza e di ricordi che diventano qualcosa di fondamentale da tramandare”.

Ricordando Mario, dal libro Odio La Radio…2003

“NBC RETE REGIONE è la Radio di Bolzano nata nel 1980 è la più diffusa emittente radiofonica del Trentino Alto Adige con una copertura reale di un bacino d’utenza di circa un milione e mezzo di abitanti dislocati nelle province di Bolzano, Trento, Verona, Belluno. La Radio prende il nome dai proprietari: Mario Bertoldi e la moglie Rosi Nannarone, la lettera “C” sta per Company. Da Bolzano Io e Mario Bertoldi facevamo le cronache con i gettoni. Si guardava la partita un po’ per uno e mentre uno guardava l’altro andava a telefonare. Era una diretta differita e molto inventata, quasi come oggi. Questo succedeva da Bolzano e il telefono era accanto alla porta della toilette, fortunatamente per uomini. Negli altri stadi andava anche peggio con il telefono a 300 metri dal ghiaccio, oppure in qualche Bar tra le urla dei nonni impegnati nella briscola serale”.