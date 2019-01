Aldi Cekrezi è il nuovo direttore di Confesercenti del Trentino

Connect on Linked in

Cekrezi, in Confesercenti dal 2006, si è sempre occupato dell’area sindacale e del marketing associativo

Trento – “Confesercenti del Trentino è una realtà che conosco bene, molto importante e presente sul territorio – dice Cekrezi – . Sono onorato di poter continuare il mio impegno al suo interno. L’economia trentina e nello specifico il comparto del commercio, le attività del servizio e turismo, oggi si trovano ancor di più a subire gli effetti di un calo generalizzato dei consumi e dell’abbassamento della fiducia nel futuro. Dedicherò tutto il mio impegno affinché Confesercenti possa essere ancor di più al fianco dei piccoli imprenditori e delle loro famiglie, per fornire servizi efficienti e puntuali e sostenere concretamente la fase di rilancio del nuovo modo di “ far impresa”. Il mondo dell’imprenditoria necessita di chiarezza, trasparenza, professionalità ed è compito della nostra confederazione supportare l’attività d’impresa, fornendo servizi avanzati e innovativi”.

Ad Aldi Cekrezi gli auguri di buon lavoro della giunta e della presidenza. “Siamo convinti del valore aggiunto che Aldi saprà dare alla nostra associazione – commenta il presidente Renato Villotti – Abbiamo bisogno di competenze giovani e nuovi entusiasmi da affiancare a chi in questi anni ha lavorato per consolidare sul territorio la nostra associazione. Per altro, Aldi conosce molto bene il territorio e la nostra realtà associativa e ha le giuste competenze per dare nuovi stimoli al dialogo con la politica e con le amministrazioni locali e provinciale”.

“Punteremo sul potenziamento dei servizi – aggiunge Cekrezi – daremo spazio anche ai giovani imprenditori che saranno supportati da uno staff interno estremamente professionalizzato, capace di operare in funzione di una visione moderna del fare impresa, con le competenze e l’esperienza necessaria per riuscire a essere un saldo punto di riferimento per il territorio”.

Un caloroso ringraziamento da parte della presidenza e della direzione va quindi a Gloria Bertagna, direttrice di Confesercenti del Trentino dal 2005, che rimarrà nell’associazione. Conclude Cekrezi: “I migliori auguri per i nuovi incarichi a Gloria Bertagna nominata direttrice amministrativa del gruppo Confesercenti e al vicedirettore Fabrizio Pavan. Insieme garantiremo a tutti gli associati la disponibilità e la competenza che fino ad oggi hanno sempre trovato nei nostri uffici”.