A22, camion perde carico con acido nitrico a Trento nord

Il mezzo pesante ha perso una cisterna di mille litri con la sostanza chimica. Disagi in autostrada. Sul posto anche l’Appa

Trento – L’incidente è avvenuto verso le 7 del mattino in A22 all’altezza del casello di Trento Nord, in direzione sud.

Il camion che proveniva da Bolzano all’uscita dal casello, affrontando una semicurva, ha perso il carico. Si tratterebbe di una grande cisterna contenente 1000 litri di acido nitrico.

Lo sversamento di gran parte della sostanza chimica ha portato all‘immediata chiusura dello svincolo autostradale con l’intervento del nucleo speciale dei vigili del fuoco NBCR che interviene nei casi in cui si è in presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. Sul posto anche i tecnici dell’Appa di Trento. Pesanti disagi al traffico per l’intera mattinata di venerdì.

In breve

I carabinieri della Compagnia di Trento hanno denunciato due persone responsabili di tentata truffa, che avevano cercato di vendere un metodo per riprodurre le banconote al gestore di un esercizio commerciale della città. I due, originari del Camerun e residenti a Ferrara, si sono presentati in un negozio di alimentari e hanno prospettato al proprietario un nuovo metodo per produrre denaro, mediante una procedura chimica apparentemente innovativa: l’utilizzo di un particolare composto, prodotto da scienziati di fama mondiale, che sarebbe stato in grado di trasferire inchiostro e immagine di banconote vere, nella fattispecie tagli da 50 euro, su fogli di carta pre-trattati, con un risultato eccellente, tanto da farli diventare identici alle originali. Il commerciante, colto da dubbi, ha preso tempo e con la scusa di dover riflette, ritenendo l’offerta non proprio legittima, ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno fermato e identificato i due uomini.