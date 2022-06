A22: approvato il bilancio 2021, utile in netta crescita a 56,9 milioni

Crescita rispetto al 2020 del 180,96%

Trento – L’assemblea dei soci di Autostrada del Brennero ha approvato il bilancio 2021 così come proposto dal Consiglio di amministrazione della società, che lo aveva deliberato lo scorso 12 maggio. I soci – sottolinea una nota – hanno approvato anche la distribuzione di dividendi per 18 euro ad azione, per un totale di 27,6 milioni di euro su 56,9 milioni di utile.

Un bilancio, quello del 2021, con una crescita dell’utile di esercizio rispetto al bilancio 2020 del 180,96%. Il valore della produzione, che nel 2021 è stato di 353,1 milioni di euro (305,8 milioni nel 2020), ha registrato un incremento di 47,2 milioni, corrispondente ad un aumento percentuale del 15,4%. Ma la differenza sull’utile di esercizio l’ha fatta l’apporto della gestione finanziaria. Complessivamente, l’area finanziaria ha contribuito al risultato di periodo con 39,9 milioni di euro (16,6 milioni di Euro nel 2020), con un incremento complessivo di ben 23,3 milioni (+143,7%).

Con un Tasso di incidentalità globale di 15,99, inoltre, la A22 stacca di molto la media nazionale che si attesta a quota 28. Ancora forte il condizionamento prodotto dal calo del traffico legato alle misure restrittive applicate per contrastare la diffusione della pandemia, nonostante il miglioramento registrato rispetto al 2020: complessivamente +19,2% (15% per i veicoli pesanti, +21,6% per i leggeri). La contrazione del traffico rispetto al 2019, ultimo anno non condizionato dalla pandemia, nel 2021 è stata comunque assai rilevante con 4,3 miliardi di km percorsi contro i 5,7 miliardi di km del 2019.

In breve

“Rapiscono” tordi dal nido nei campi della Val di Non: due denunce

Expo Riva Schuh & Gardabags

Spinelli: “Bene la disoccupazione in calo

L’innovazione come spinta per lo sviluppo, Tsm guarda al futuro della formazione

Parco Nazionale dello Stelvio: attenzione verso le comunità locali

Opera lirica, al via il primo Festival Internazionale della Valsugana e della Vigolana

ParcOn Air a Cavedago

30° Quietanza liberatoria: Provincia autonoma di Trento rappresentata dal vicepresidente Tonina

La montagna inclusiva

Gli allievi Vigili del Fuoco in gara

100 anni dell’oratorio di Sabbionara d’Avio

‘Prima Classe’ per l’Ucraina: anche il gruppo GPI ha sostenuto gli interventi nelle scuole

Integrazione europea e Cooperazione transfrontaliera