Passo Pennes, auto fuori strada: muore un tedesco, ritrovato ad alcuni chilometri dal mezzo

Incidente martedì mattina in una curva

Bolzano – Il drammatico incidente, è avvenuto martedì mattina verso le otto poco sotto passo Pennes. L’auto uscita di strada è rovinata in un dirupo per un centinaio di metri. Al volante un turista di Dresda, di 59 anni. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno riferito che l’uomo si è allontanato da solo dall’auto e che sembrava essere uscito indenne dall’incidente.

Invece il suo corpo privo di vita è stato individuato e recuperato dall’elicottero Pelikan 2 a notevole distanza dall’auto. I carabinieri dovranno ora accertare cause e dinamica dell’incidente. Sul posto anche i volontari di soccorso alpino e croce bianca. L’auto è stata recuperata con l’ausilio dell’autogru dei vigili del fuoco professionisti di Bolzano. La strada è stata chiusa per circa un’ora per tutta la durata dell’operazione.

In breve

