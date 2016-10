A Vicenza ritorna CioccolandoVi, oltre 50 gli stand nelle piazze del centro

Tre giorni di assaggi e golosità e negozi aperti fino a tarda sera

Vicenza – Prende il via venerdì 21 ottobre CioccolandoVi 2016, la dodicesima edizione della grande kermesse dedicata al cioccolato che animerà il centro storico di Vicenza fino a domenica 23 ottobre.

Saranno 28 distribuite in 52 stand le aziende, rigorosamente artigianali, che proporranno tra piazza dei Signori, piazza Biade, piazza Garibaldi e piazzetta Palladio un golosissimo percorso tra le diverse sfumature del cioccolato, dai tradizionali sapori fondente, al latte, gianduia, fino alle tante varianti del cacao monorigine. Tra loro, tanti nomi di prestigio, provenienti anche da zone dove il cioccolato è una grande tradizione, come Cuneo, Torino, Perugia.

Il tradizionale taglio del nastro avverrà in piazza dei Signori domani venerdì 21 ottobre alle 13.

Gli stand saranno aperti venerdì 21 ottobre, dalle 13 alle 23, sabato 22 ottobre dalle 9 alle 2 di notte e domenica 23 ottobre dalle 10 alle 20.

L’iniziativa è organizzata da Confcommercio provinciale, in collaborazione con il Comune di Vicenza e la sponsorizzazione di 50&Più.

In occasione della manifestazione sono previsti numerosi eventi collaterali, tra cui “Armonie, Sapori e Notte Life” (a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro), mostra mercato con proposte enogastronomiche e di artigianato locali ed europee, che si terrà in contemporanea a CioccolandoVi nel tratto sud di corso Fogazzaro e in via Cesare Battisti. Nell’ambito dell’evento, poi, sabato 22 i negozi saranno aperti fino a mezzanotte ed è previsto un intrattenimento musicale con Radio Vicenza in piazza S. Lorenzo, dalle 19 alle 22. E’ stata invece annullata la manifestazione “Magnemo Maroni”, precedentemente annunciata in piazza delle Erbe.

Sono previsti inoltre piccoli eventi messi in campo da negozi e pubblici esercizi, con vetrine a tema appositamente allestite per l’occasione.

Sabato 22 ottobre, tra l’altro, negozi e pubblici esercizi potranno prolungare il loro orario di apertura, arricchendo la serata con la possibilità di fare shopping.

