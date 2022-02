Pechino 2022, bronzo per Sighel, Cassinelli, Confortola e Dotti in short track. Fontana da record: è argento nei 1500

NordEst – Arriva dallo short track la quattordicesima medaglia italiana a Pechino 2022. Merito della staffetta maschile che al Capital Indoor Stadium conquista il bronzo nella finale vinta dal Canada.

Gli azzurri Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli salgono sul terzo gradino di un podio, completato dalla Corea del Sud, medaglia d’argento, bruciando al photofinish la staffetta del comitato russo.

Con il bronzo conquistato vinto nella staffetta tricolore sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, Pechino 2022 diventa, per l’Italia Team, la seconda miglior edizione olimpica invernale di sempre per numero di medaglie (14 come 30 anni fa ad Albertville 1992). (foto Mezzelani GMT)

“Una medaglia da batticuore, esaltante e palpitante. – Ha dichiarato il Presidente Malagò – Quando si vince con una staffetta è sempre un orgoglio per il Paese perché è una dimostrazione di forza del movimento. Stasera mi sono davvero emozionato perché il fotofinish ti lascia sempre con una suspence ulteriore rispetto ai fremiti della gara stessa. Complimenti ai ragazzi: ci hanno creduto come ci ho creduto io sin dall’inizio di questi Giochi. E poi, visto che è la mia centesima medaglia olimpica, è un bronzo che mi dà ancora più soddisfazione”.

Arianna Fonta batte ogni record di medaglie

Si allunga il filo olimpico di Arianna… Fontana. Al Capital Indoor Stadium l’azzurra scrive un’altra pagina indelebile nella sua carriera conquistando l’argento nei 1500 metri ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in un podio composto dalla campionessa olimpica coreana Choi e dall’olandese Schulting, bronzo.

Si tratta della terza medaglia dell’italiana in questa edizione a cinque cerchi (le altre sono l’oro nei 500 e l’argento nel Mixed Team) che alimenta una bacheca unica nella storia dello short track e dell’Italia: ‘Ary’, infatti, tocca quota 11 medaglie e supera Stefania Belmondo, diventando l’azzurra più medagliata ai Giochi Olimpici (Estivi compresi). (foto Mezzelani GMT).

E’ stata questione di millesimi. Settantatre in meno per l’oro e tre per distanziarsi dalla medaglia di bronzo. Arianna ha compiuto un altro prodigio. Rimasta coperta come suo solito fino agli ultimi giri si è accodata alla coreana Minieng Choi, specialista della distanza e detentrice del record mondiale ed olimpico, insieme alla olandese Suzanne Schulting. Sul traguardo però l’azzurra con un guizzo dei suoi è riuscita ad infilarsi in mezzo alle due e a bruciare l’avversaria orange per pochissimi millesimi. Questo l’ordine di arrivo: 1. Minieng Choi 2:17.789, 2. Arianna Fontana 2:17.862, 3. Suzanne Schulting 2:17.865.

In breve

Francesca Lollobrigida portabandiera alla Cerimonia di chiusura. L’azzurra: “Onorata, fiera ed emozionata”

Razzoli ottavo nello slalom. Italdonne di biathlon quinte