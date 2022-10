A Trento la cittadella della Protezione civile: per celebrare l’impegno di oltre 11mila operatori (VIDEO)

Volontari e operatori della Protezione civile hanno dato forma alla loro cittadella in Piazza Dante a Trento per un weekend all’insegna dell’operatività, tra manovre spettacolari, attività dedicate ai bambini e dialoghi con il pubblico

Trento – Per portare la popolazione letteralmente “dentro l’emergenza”, al fianco di una significativa rappresentanza delle oltre 11mila persone che formano l’articolato sistema di Protezione civile del nostro territorio.

“Siete il volto migliore della nostra Autonomia, perché rappresentate lo spirito civico che contraddistingue la società trentina e che fa parte della storia della nostra terra” ha osservato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso dell’inaugurazione, affiancato dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli, dal commissario del Governo Gianfranco Bernabei e dal dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, Raffaele De Col.

“Attraverso la vostra presenza trasmettete alla comunità trentina un grande messaggio di sistema” ha affermato il presidente Fugatti, evidenziando come “In questo weekend celebriamo le preziose competenze e conoscenze che portano queste donne e questi uomini ad intervenire sul campo quando si verificano calamità naturali ed eventi che richiedono il loro intervento. Affrontando e gestendo ogni rischio. Anche grazie al sostegno delle loro famiglie. Da Vaia alla pandemia, dal crollo del seracco della Marmolada al supporto della Moldavia nella gestione dell’emergenza Ucraina. Grazie per il visto lavoro e il vostro impegno, sempre al servizio della vostra comunità”.

La Cittadella di Piazza Dante rappresenta un prestigioso biglietto da visita per la città capoluogo, che ospita l’evento. “Ciò che i nostri bambini e ragazzi possono apprendere in questi spazi vale moltissimo” sono state le parole del sindaco Franco Ianeselli -. La Protezione civile ha anche la capacità di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità: un valore importante, specialmente in un periodo così difficile. Questo appuntamento serve a mettere in luce come sia fondamentale il senso di responsabilità di ognuno di noi, con azioni preventive che vanno messe in atto ogni giorno”. Secondo il commissario del Governo, Gianfranco Bernabei, questa iniziativa conferma ancora una volta la specialità del sistema trentino di Protezione civile: “Una organizzazione con alti livelli di efficienza, che abbiamo visto operare in Trentino ed anche al di fuori dei territori provinciale e nazionale.

La Protezione civile deve dunque rappresentare un vanto di questa terra, per la sua capacità di essere al servizio di chi si trova in difficoltà”. Questo articolato sistema che conta diverse strutture operative è abituato ad agire piuttosto che a mettersi in mostra. In questo contesto – grazie alla disponibilità di volontari e collaboratori dei Servizi e dei Corpi provinciali – i cittadini hanno modo di dialogare direttamente con loro, apprendere strategie di prevenzione, gestione e soccorso e raccogliere le loro storie di vita. “Perché ogni cittadino è artefice della propria sicurezza” ha sottolineato il dirigente generale Raffaele De Col, salutando questo appuntamento come “una grande opportunità per conoscere da vicino una realtà articolata, formata da 10mila volontari che rappresentano il 90% dell’intero sistema. Un sistema che agisce in un contesto territoriale fragile e in evoluzione, anche a causa dei cambiamenti climatici”.